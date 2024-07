Rebecca DROKE Entre os agentes do Serviço Secreto que protegeram Trump de um possível assassinato em um comício na Pensilvânia, em 13 de julho, havia mulheres

O candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos , Donald Trump , realizou neste sábado (20) o seu primeiro comício desde que foi alvo de um atentado, na semana passada. Em evento realizado em Michigan , o ex-mandatário debochou dos adversários ao fazer uma "enquete" sobre quem deveria ser seu adversário.

"Quem você gostaria que concorresse contra nós? Kamala Harris ou Joe Biden, aquele ladrão?", disse. O questionamento acontece em meio à pressão de líderes e eleitores democratas pela saída de Biden do pleito. Harris, atual vice-presidente, é a principal cotada para substituir o mandatário.

No comício, Trump apareceu ao lado de J.D. Vance, candidato a vice e alvo de críticas dos democratas. Em discurso feito para sua base, o candidato saiu em defesa do aliado. "Eles ficam falando 'ele é uma ameaça para a democracia'. Semana passada eu tomei um tiro pela democracia", afirmou Trump.

A chapa é considerada uma ameaça à democracia por seu passado polêmico. Trump foi indicado por incentivar seus eleitores a invadir o Capitólio em janeiro de 2020, enquanto J.D Vance possui falas consideradas extremistas em seu passado na política.

Discurso anti-imigração

Além de prometer melhorar a economia e aumentar a segurança no país, Trump também voltou a fazer um discurso anti-imigração.

"Vamos parar com esta invasão ao nosso país. Vamos acabar com os crimes destes imigrantes. A única coisa boa que estes imigrantes fazem é fazer nossos criminosos parecerem bonzinhos. Eles são barra pesada, não só da América do Sul, mas de todo o mundo", disse.



Os norte-americanos vão às urnas no dia 5 de novembro para escolher seu novo presidente. Segundo as pesquisas mais recentes, a situação está indefinida nos EUA.

