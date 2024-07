Reprodução/Polícia da Filadélfia Mulher atirou em bebê na Filadélfia

Uma mulher foi presa por atirar à queima-roupa contra um bebê de 7 meses. O caso aconteceu na última quinta-feira (18), na Filadélfia , no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A polícia local divulgou o momento em que a suspeita se aproxima dos pais da criança e dispara em direção ao garoto. Assista ao momento no final desta matéria.

No vídeo, é possível ver a agressora, que não teve sua identidade revelada, gritando "Foda-se seu bebê" antes de realizar o disparo. Imediatamente, a mãe da criança se desesperou e gritou: "meu bebê".

Em contato com a reportagem do NY Post, autoridades locais informaram que o garoto foi atingido na perna e passa bem. Ele está internado em um hospital local. "Temos muita sorte que o menino de 7 meses esteja em condição estável", disse o inspetor-chefe da polícia da Filadélfia, Scott Small.

Já os pais da criança, que não moravam na região, não foram atingidos. A Polícia da Filadélfia, agora, busca entender o que motivou a autora do disparo a cometer o crime.

Já a vizinhança, que presenciou a tentativa de homicídio, disse estar aliviada com o estado de saúde do bebê. "Eu trabalho com crianças. Sou professora de creche, então isso mexe com a gente", disse Bobby DelPiano, moradora do bairro.

Assista ao vídeo abaixo:

