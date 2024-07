Reprodução/X Acidente em rodovia na Bolívia deixa ao menos 16 mortos

Ao menos 16 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em uma colisão frontal, registrada neste sábado (20), em uma rodovia dos Andes da Bolívia , entre um caminhão e um ônibus de passageiros que se dirigia para o norte do Chile , informou a polícia de trânsito.

"Até o momento, foram registrados 16 óbitos e 14 pessoas feridas que já foram levadas ao hospital", explicou o oficial de trânsito Nilo Torrico.

Os motoristas dos dois veículos morreram no acidente, segundo o boletim policial.

As autoridades bolivianas consideraram esta a colisão mais grave registrada em 2024. A anterior ocorreu em 4 de abril, quando outra batida em uma concorrida estrada do sudoeste do país deixou 14 mortos e 2 feridos.

Torrico informou à emissora Unitel que o acidente ocorreu em uma rodovia entre o povoado de Patacamaya e a cidade fronteiriça de Tamboquemado, situadas no oeste da Bolívia e fronteiriças com o norte do Chile.

O ônibus acidentado seguia para o Chile por uma movimentada rota comercial e turística entre os dois países.

Torrico explicou que as primeiras investigações apontam que o motorista do caminhão fez uma manobra irregular, ao invadir a via contrária tentando ultrapassar outro veículo.

"Nestes locais não se pode fazer ultrapassagens. Este caminhão fez esta manobra proibida e como resultado disso temos este acidente lamentável", afirmou o militar.

Imagens exibidas pela Unitel mostram a parte dianteira do ônibus completamente destruída e a parte lateral do caminhão destroçada.

Alguns corpos ficaram estendidos na via, segundo as imagens gravadas.

O corpo de bombeiros local tenta resgatar o restante dos passageiros do ônibus, assim como as pessoas que estavam a bordo na cabine do caminhão.

"O trabalho dos bombeiros, da patrulha viária, de trânsito da polícia boliviana, continua neste momento, extraindo os corpos que ainda estão presos sem vida" nos dois veículos, acrescentou Torrico.

Nas redes sociais também foram mostradas imagens de pessoas tentando reconhecer seus familiares mortos.

