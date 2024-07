WikiCommons Disney World





Quase uma dúzia de pessoas que foram a parques em Orlando, Flórida, tiveram dor no peito, perda de consciência ou tontura nos últimos três meses, de acordo com documento emitido pelo estado. Desde o início do ano, os acidentes cresceram em 37,5%.

Entre abril e junho, foram 11 ocorrências no Disney World e parque da Universal. Quatro foram em parques aquáticos. Essas ocorrências são apenas aquelas que a pessoa precisou ficar internada.

A lei obriga parques de diversão da Flórida a, quatro vezes no ano, emitir um relatório para o departamento de Agricultura e Serviço ao Consumidor. Nele deve constar todos os acidentes que exigiram a partir de 24 horas de internação em hospitais.

Os principais acidentes aconteceram em montanhas-russas de alta velocidade, montanhas-russas no escuro, quedas de água e atrações com simulação de movimento.

A pessoa mais nova a se machucar foi um menino de oito anos . Machucou a perna na área infantil da Universal.

A maioria das pessoas afetadas, no entanto, eram idosos. O mais velho era um homem de 78 anos que desmaiou, também na universal, na atração Harry Potter and the Forbidden Journey , com simulação de movimento.

Já na Disney, um homem de 76 anos sentiu fraqueza depois de andar na atração de Tron, montanha-russa de alta velocidade e no escuro, com “curvas acentuadas, paradas e quedas repentinas”, como descreve o site.