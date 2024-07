AFP O presidente Joe Biden vem perdendo apoio desde o primeiro debate eleitoral

Os principais doadores do Partido Democrata acreditam que Joe Biden deve desistir em breve da corrida à Casa Branca após eles ameaçarem interromper o financiamento de campanha. Ainda, os líderes do partido indicam que a candidatura está insustentável após as gafes do candidato e o atentado que Donald Trump sofreu. As informações são do Financial Times.

Nos últimos três dias, doadores que vão de Wall Street a Hollywood intensificaram a pressão sobre os líderes do partido, incluindo Chuck Schumer no Senado, Hakeem Jeffries na Câmara, e a ex-presidente da Casa Nancy Pelosi.

Um doador próximo a Schumer afirmou que acha que a candidatura de Biden "vai acabar muito em breve".

"A pressão é insuperável", declarou um democrata sênior em Washington, prevendo que Biden estaria "fora até segunda-feira (21)".

"Biden entendeu que não haverá mais um dólar de arrecadação de fundos", disse um arrecadador de Wall Street —que é um doador encarregado de levantar dinheiro de outros apoiadores. "Membros do Congresso estão ficando mais agressivos. Ele simplesmente não vai conseguir resistir."

Os pedidos para que Biden deixe a corrida eleitoral ganharam força após o atentado contra o seu adversário Donald Trump, no último sábado (13). Na quinta-feira (18), ele ainda foi visto tendo dificuldade para subir a bordo do avião presidencial após testar positivo para Covid .

"Acho que o que está acontecendo e é em grande parte irreversível", disse Mohsin Meghji, um doador democrata e chefe da empresa de consultoria em reestruturação M3 Partners.

Outros doadores, arrecadadores e influenciadores que consultaram assessores próximos a Biden também expressaram a opinião de que a pressão sobre o presidente para encerrar sua campanha é agora irresistível.

"As paredes estão se fechando sobre eles. Não acho que ele possa sustentar isso", disse um funcionário do Partido Democrata. "Mesmo os seguidores mais leais de Biden têm que entender que nenhuma pessoa com quem falei desde o debate, nenhuma, acha que ele pode vencer", acrescentou.

