Com o apagão cibernético nesta sexta-feira (19) , vários países enfrentaram dificuldades técnicas que impactaram redes de televisão, aeroportos internacionais, serviços ferroviários, mercados financeiros e outras operações. A agência nacional de segurança cibernética da Austrália informou que várias empresas foram afetadas por uma "falha técnica generalizada". Empresas nos EUA, Espanha, Reino Unido, Nova Zelândia, Índia e Holanda também enfrentaram desafios similares. Até o momento, não foram relatados problemas no Brasil.



Usuários da Microsoft ao redor do mundo estão sendo afetados pelo apagão. O escritório do coordenador nacional de cibersegurança da Austrália afirmou que o "apagão em larga escala está relacionado a um problema técnico com uma plataforma de software de terceiros, utilizada pelas empresas afetadas".





Serviços afetados

As companhias aéreas dos EUA, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam todos os voos na manhã de sexta-feira, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA). "Todos os voos, independentemente do destino" foram suspensos devido aos "problemas de comunicação".

Na Alemanha, o aeroporto de Berlim Brandenburg também suspendeu os voos na manhã desta sexta-feira devido a um "problema técnico". O aeroporto Schiphol, de Amsterdã, informou: “Atualmente, há uma falha global no sistema. Essa interrupção também tem impacto nos voos de e para Schiphol. O impacto agora está sendo mapeado.”

Já no Reino Unido, os serviços ferroviários Southern, Thameslink, Gatwick Express e Great Northern enfrentam problemas informáticos "generalizados".

"Estamos enfrentando problemas informáticos em toda a nossa rede", escreveram as quatro companhias ferroviárias do grupo Govia Thameslink Railway na rede social X.



A London Stock Exchange também foi atingida pelo apagão cibernético. Em uma declaração, informou que “o serviço de notícias RNS está atualmente enfrentando um problema técnico global de terceiros, impedindo que as notícias sejam publicadas em www.londonstockexchange.com. As equipes técnicas estão trabalhando para restaurar o serviço. Outras atividades em todo o grupo, incluindo a London Stock Exchange, continuam operando normalmente.”

Emissoras de TV e rádio britânicas foram afetadas, e a SkyNews não conseguiu transmitir ao vivo nesta manhã.

David Rhodes, presidente executivo do SkyNews Group, explicou no X: “A Sky News não conseguiu transmitir TV ao vivo esta manhã, atualmente dizendo aos espectadores que pedimos desculpas pela interrupção. Grande parte do nosso noticiário ainda está disponível online, e estamos trabalhando duro para restaurar todos os serviços”.

O Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou que monitora a situação, e não foi afetado. Ainda, havia rumores de que outras autoridades do governo do Reino Unido tratam o apagão como um ataque cibernético de estados hostis ou criminosos. No entanto, o governo britânico afirmam que os incidentes não estão sendo tratados como resultado de um ciberataque.

Aeroportos na Espanha, Holanda, Índia, China, Singapura e França também foram afetados pela falha cibernética global.

