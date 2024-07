Reprodução Apagão virtual no mundo afeta voos, bancos e telecomunicações

O apagão cibernético desta sexta-feira (19) afetou o funcionamento de diversas empresas, aeroportos, instituições e serviços ao redor do mundo. Isso não impediu as piadas dos internautas, que viralizaram na internet ao compartilharem memes sobre o apagão.

Uma das principais brincadeiras está relacionada ao "Bug do Milênio", que era um apagão esperado durante a virada do século nos anos 2000, abreviado como Y2K nas redes, mas não aconteceu - diferentemente do apagão desta sexta.

o bug do milênio veio com 24 anos de delay??????? https://t.co/lUZsbjGZ5X — pond a pior whovian (@sherlockds) July 19, 2024

Já esse internauta expressou nas redes o seu descontentamento com o fato do sistema da empresa onde ele trabalha não ter sido afetado.

Meu trabalho não foi afetado com o apagão cibernético e meu notebook ligou pic.twitter.com/rdcCkuSIz3 — Junior no primeiro nome  (@_JuniorClemente) July 19, 2024

Confira alguns dos melhores memes sobre o apagão:

Usuário brinca com as empresas que foram afetadas pelo episódio Reprodução/redes sociais "Quando o seu laptop de trabalho está funcionando perfeitamente durante uma queda global da Microsoft", reclama outro usuário Reprodução/redes sociais "Usuário Linux nesse apagão cibernético", diz outro usuário do X Reprodução/redes sociais "Um agradecimento à Microsoft por permitir que todo mundo termine mais cedo na sexta-feira", comemora um internauta Reprodução/redes sociais "Funcionários corporativos agradecendo a pessoa que deixou a Microsoft fora do ar", diz um usuário. Reprodução/redes sociais "Os voos, microsoft, bradesco e nubank em colapso depois do apagão cibernético e eu assim", brinca outro internauta Reprodução/redes sociais "Eu aproveitando o tempo livre no escritório após a queda da Microsoft". Reprodução/redes sociais "Serviços da Microsoft caem e ainda por cima numa sexta. Funcionários ao redor do mundo:" brinca um usuário do X. Reprodução/redes sociais "Bom fim de semana, obrigada Microsoft", agradece uma usuário do X Reprodução/redes sociais "Feliz dia internacional da tela azul!", brinca usuário do X Reprodução/redes sociais

