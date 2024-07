AFP Meloni tem cerca de 1,60m, segundo a mídia italiana

Uma jornalista foi condenada a pagar uma indenização de 5 mil euros para a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, após zombar de sua altura nas redes sociais, o que foi definido como "bodyshaming".



O Tribunal de Milão, no norte do país, considerou "difamatórias" duas publicações feitas na rede social X (antigo Twitter), nas quais a italiana Giulia Cortese diz que Meloni é "uma mulherzinha" e não a assusta porque "tem um metro e meio de altura" e, por isso, nem a vê.

O processo foi aberto depois que Meloni, cuja altura é entre 1,58m e 1,63m, segundo a imprensa local, e Cortese protagonizaram uma briga na plataforma.

Na mesma sentença, porém, a jornalista foi absolvida de uma terceira publicação feita no mesmo dia, 12 de outubro de 2021, na qual publicou uma foto retocada da premiê italiana que a retratava "em ambiente privado com a fotografia de Benito Mussolini atrás" e a frase: "Atrás está sua matriz favorita".

De acordo com o tribunal, no caso deste tuíte, o "fato não constitui crime". Cortese, que também recebeu uma multa suspensa de 1,2 mil euros, sempre se recusou a fazer um acordo com Meloni e poderá recorrer da decisão.

O advogado de Meloni já declarou que qualquer verba que a primeira-ministra venha a receber deste processo será doada para uma causa solidária.