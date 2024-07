Reprodução Idosa escalou um portão de mais de 2 metros para fugir

Na China, uma cena curiosa chamou a atenção dos internautas nesta quinta (18). Uma mulher de 92 anos, com Alzheimer, fugiu de um asilo, em uma fuga de 20 segundos, pulando um muro de mais de dois metros. O caso aconteceu na cidade de Yantai, na província de Shandong.

O vídeo da senhora escapando da casa de repouso viralizou nas redes sociais. Internautas ainda ficaram surpresos com as habilidades atléticas da idosa. Veja o vídeo:

🚨MUNDO: Uma senhora de 92 anos com Alzheimer escalou um muro de proteção para escapar de um asilo na China. pic.twitter.com/9ZX8egg3WI — CHOQUEI (@choquei) July 18, 2024





O diretor da casa de repouso informou que a senhora esqueceu onde estava e por isso fugiu. Ela foi encontrada 25 minutos depois nas proximidades da residência por funcionários do centro, após ser vista escapando pelas câmeras de segurança.

