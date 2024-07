Um líquido específico é essencial para manter qualidade de vida e obter benefícios na saúde. Trata-se a água mineral, que além de matar a sede e refrescar é um produto sem contraindicação. Isso porque contribui na prevenção de doenças, traz mais disposição e ajuda na sensação de saciedade. Reprodução: Flipar

A água mineral, portanto, traz diversos benefícios ao organismo. Dentre eles, estão o fortalecimento do sistema imunológico, tonificação da estrutura óssea, otimização do trânsito intestinal e a hidratação do cérebro e da pele.

A água mineral trata-se do líquido captado diretamente das fontes, sem nenhuma alteração ou adição de substâncias químicas. É, portanto, aquela que mantém a sua pureza e as características naturais até chegar ao consumidor final.

Ela é diferente da água adicionada de sais, que recebe tratamentos químicos, e daquela que sai na torneira. Afinal, esse líquido mineral natural mantém-se livre de manipulações em sua composição.

Além disso, ela contém sais minerais naturais fundamentais para o bom funcionamento do organismo humano e traz benefício direto ao consumidor final.

Neste tipo de água, há o bicarbonato, substância com poderosa ação digestiva e diurética, capaz de remover toxinas que se acumulam no organismo.

O bicarbonato também contribui na manutenção do Ph do corpo, indicado para complicações no estômago, gastrite, úlcera gastroduodenais, hepatite e diabete.

A água mineral traz outro benefício importante. Trata-se do aumento da resistência física proporcionada pelo ferro, substância que contribui no transporte de oxigênio para todo o corpo. Ela pode potencializar vigor e resistência na prática atividades físicas.

A ingestão diária de água mineral potencializa o sistema de defesa do organismo. Afinal, os sais presentes são capazes de realizar a manutenção do sistema imunológico por meio do sistema linfático, glândulas que auxiliam no combate de infecções.

O lítio exerce uma importante função na manutenção da saúde neurológica, controlando o distúrbio bipolar - alterações periódicas de humor.

Na água mineral, há também o magnésio e o cálcio, que são excelentes aliados contra a pressão alta, visto que fortalecem o aumento da elasticidade dos vasos sanguíneos, contribuindo para uma melhor fluidez do sangue.

Além disso, o magnésio atua também no melhoramento da cognição, habilidade do cérebro de processar e assimilar as informações oriundas dos diferentes sentidos.

A água mineral é essencial para manter o cérebro hidratado e fornecer nutrientes importantes para a sua performance. Dessa forma, o magnésio atua como um calmante natural, reduzindo o nível de estresse e ansiedade.

O cálcio é um dos sais mais comuns neste tipo de água. Sendo essencial para o fortalecimento dos ossos e dos dentes. Consumi-lo, portanto, favorece no fortalecimento de toda estrutura óssea do corpo.

Ele também é responsável pelo transporte de vitamina B12, pelo trato gastrintestinal e no desenvolvimento muscular, assim como contribui grandemente na manutenção geral do organismo.

A água mineral contribui para que as fibras ingeridas durante a alimentação cumpram o seu papel na eliminação da matéria. Por isso, beber água mineral diariamente auxilia no tratamento contra a prisão de ventre.

O bário é um mineral que auxilia na dilatação dos vasos colaterais e permite que uma maior quantidade de sangue passe pelo miocárdio, com isso, reduz-se o trabalho cardíaco e a tensão arterial.

A água mineral é fundamental para manter a pele hidratada. Afinal, o carbonato presente neste tem a capacidade de potencializar a ação osmótica, uma hidratação mais adequada do organismo como um todo.

Na grande maioria das marcas que encontramos à venda, a água é gaseificada artificialmente. Isso acontece em um processo industrial idêntico ao dos refrigerantes. Ele retira o oxigênio presente no líquido e injeta, em seu lugar, gás carbônico. A água tem de ser resfriada para absorvê-lo.

A água mineral é fabricada no momento em que as águas das chuvas penetram no solo. A partir disso, elas atravessam diversas camadas até chegar às impermeáveis, onde estacionam.

Nesse trajeto por baixo do solo, a água passa por várias rochas cheias de substâncias minerais. Entre eles, estão o Carbonato e o Sulfato de Cálcio, que se diluem na água enriquecendo-a e fazendo com que adquira propriedades medicinais valiosas.

Quando a água acumulada no subterrâneo sofre pressão de um novo volume d'água, ela sobe para a superfície e surge em locais específicos. O lugar onde a água aflora é chamado nascente.

A Fonte Oriente é indicada como diurética, digestiva e desintoxicante. Naturalmente gasosa. A água desta fonte possui sabor agradável, sendo comercializada desde 1980 pela Empresa de Águas São Lourenço.

A Fonte Vichy possui propriedades indicadas para problemas gástricos e renais. Encontrada apenas em dois locais no mundo, em São Lourenço e na França, ela é conhecida como fonte da beleza.

A Fonte Primavera é uma fonte ferruginosa sendo indicada para pessoas com problemas de anorexia, anemia e astenia.

A Fonte Carbogasosa possui indicações medicinais para hipertensão arterial, depressão e estresse.

A Fonte Ferruginosa por conter muito ferro é boa para combater anorexia, anemia e astenia.

A Fonte Sulfurosa possui propriedades indicadas para alergias, diabetes, doença do colágeno e laxativa.

A Fonte Magnesiana é indicada para pessoas com problemas hepáticos e da vesícula biliar e em certas alterações do intestino grosso.

A Fonte Alcalina contribui no tratamento de úlceras, auxiliando na eliminação do ácido úrico e cálculos renais.