Divulgação/Universidade de Exeter Imagem do estudo mostra o edifício cristão nas linhas vermelhas e a mesquita construída indicada pela linha amarela

Arqueólogos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, encontraram vestígios de uma das primeiras construções cristãs do Golfo Pérsico. A descoberta aconteceu na vila de Samaheej, no Bahrein. O estudo foi divulgado na última sexta-feira (12).

A idade do local foi descoberto através da técnica de radiocarbono, que indicou que as ruínas foram habitadas entre os séculos 4 e 8. As escavações aconteceram entre 2019 e 2023, lideradas por arqueólogos do Reino Unido e do Bahrein.

As instalações foram inabitadas após a disseminação do islamismo. Antes de não ser mais uma religião prevalente na região do Oriente Médio, o cristianismo estava presente com a Igreja Nestoriana, conhecida como Igreja do Oriente, até que a população local começou a se converter ao islamismo, levando ao abandono dos templos anteriormente em uso.

"Essa é a primeira evidência física da Igreja Nestoriana encontrada no Bahrein, e [a descoberta] fornece um conhecimento fascinante sobre como as pessoas viviam, trabalhavam e faziam seus cultos", disse o professor Timothy Insoll, um dos responsáveis pelo estudo.





Como eram as habitações da comunidade?

Os pesquisadores encontraram um cemitério do povoado, onde havia um grande edifício com oito cômodos. Entre eles, três salas de estar, cozinha, um escritório e uma instalação semelhante a uma sala de jantar. Segundo os arqueólogos, as paredes do local eram de pedra e rebocadas por dentro. Já o piso era feito de gesso.

De acordo com os arqueólogos, a estrutura original está provavelmente ligada a Meshmahig, que era bispo da diocese à qual a vila de Samaheej pertencia. Registros históricos sugerem que o religioso enfrentou dificuldades em sua relação com as autoridades centrais da igreja. Um bispo local teria sido excomungado em 410 d.C., e no século 7 outro bispo teria sido condenado por "questionar a unidade da Igreja".

Ainda, uma mesquita Sh. Malik foi erguida em cima das instalações cristãs, o que teria ajudado a preservar o edifício cristão, segundo os pesquisadores.

Cristianismo no Oriente Médio

Antes deste estudo, apenas alguns edifícios cristãos haviam sido descobertos em áreas isoladas do Irã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. No entanto, a descoberta em Samaheej revela a presença do cristianismo em um local habitado.

Os vestígios da identidade cristã estão presentes em símbolos encontrados no local. Grafites no gesso revelam a presença do Chi-Rho e de um peixe, reconhecidos como símbolos do início do cristianismo.

Além disso, cruzes feitas de gesso fornecem evidências adicionais. No local, foram descobertas três cruzes de gesso. De acordo com os pesquisadores, duas delas serviam como elementos decorativos do edifício, enquanto a terceira era considerada um objeto pessoal, possivelmente usado como uma "lembrança".

Segundo os responsáveis pela pesquisa, um museu está sendo preparado para preservar a descoberta e tem previsão de abertura para 2025.

