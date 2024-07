Montagem História de J.D. Vance já foi tema de filme

O drama biográfico "Era Uma Vez Um Sonho" ("Hillbilly Elegy"), dirigido por Ron Howard e lançado em 2020, volta aos holofotes com a recente notícia de que J.D. Vance, cuja vida inspirou o filme, foi escolhido para ser o vice na chapa de candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano.

A história de Vance, desde sua infância tumultuada no interior de Ohio até sua ascensão na política dos EUA, é relatada na produção.

"Era Uma Vez Um Sonho" é baseado no livro de memórias de J.D. Vance, que narra sua vida em uma pequena cidade de classe trabalhadora afetada pela pobreza e pelo vício em drogas.

No filme, o senador é interpretado por Gabriel Basso, enquanto Amy Adams assume o papel de sua mãe, Bev, e Glenn Close brilha como sua avó, Mamaw.

A trama se desenrola através de flashbacks que revelam a infância difícil de Vance, marcada pela instabilidade familiar e pela luta constante de sua mãe contra o vício em opioides.

A narrativa do filme destaca a influência de Mamaw na vida dele. Sua avó, uma mulher forte e determinada, instila nele valores de trabalho duro e perseverança, incentivando-o a perseguir seus sonhos, apesar das adversidades.

O filme também aborda as complexidades das relações familiares e a difícil tarefa de romper ciclos de dificuldades econômicas e sociais.

Ascensão do senador

A ascensão de Vance ao palco político nacional é um desdobramento da história contada em "Era Uma Vez Um Sonho".

Após servir no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e se formar em Direito pela Universidade de Yale, Vance se tornou uma figura influente no discurso político americano, especialmente entre os eleitores das áreas rurais e industriais que sentem que suas vozes foram ignoradas pela elite política.

A escolha dele como vice na chapa de Trump reflete uma estratégia de apelo aos eleitores das classes trabalhadoras brancas, um grupo demográfico importante para o Partido Republicano.

Posicionamentos do senador

J.D. Vance é visto como uma figura polêmica e que possui resistência de eleitores mais progressistas. Ele já se manifestou contra a Defesa do Matrimônio, afirmando que o casamento é “entre homem e mulher”. No entanto, o vice de Trump ressaltou que não enxerga o tema como importante.

Ele também se coloca “pró-vida”, ou seja, contra o aborto. O senador comentou que cada estado deve legislar sobre o tema, porém, demonstrou apoio a uma proibição nacional de até 15 semanas, e defende que mulheres grávidas por causa de estupro devem seguir com a gestação, pois “dois erros não fazem um acerto”.

Na área econômica, segue os princípios e valores do Partido Republicano, defendendo a liberdade individual e menor intervenção do governo na economia local. No entanto, é um dos defensores de taxas altas contra produtos da China.

Quando o tema é política internacional, o senador se manifestou contrário os Estados Unidos enviarem dinheiro à Ucrânia na guerra contra a Rússia, mas é favorável que o país financie Israel no conflito contra o grupo terrorista Hamas.

Donald Trump, confirmado como candidato do partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, oficializou J.D. Vance como vice em sua chapa Reprodução/X O senador J.D. Vance é visto como uma figura polêmica e que possui resistência de eleitores mais progressistas Reprodução/X Formado em direito por Yale, ele já foi investidor de capital de risco Reprodução/X Antes de se tornar vice na chapa de Trump, J.D. Vance já foi crítico do ex-presidente, chegando a chamá-lo de "Hitler" Reprodução/X J.D. Vance foi criticado por Joe Biden após a escolha de Trump. O presidente afirma que ele é a favor de aumentar os impostos para a classe média Reprodução/X

