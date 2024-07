SAMUEL CORUM O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, em 15 de julho de 2024, antes de sua viagem a Las Vegas

O presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, Joe Biden , testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (17). Em comunicado, a Casa Branca informou que o mandatário norte-americano precisou cancelar um discurso que faria em Las Vegas.

Segundo a nota do governo estadunidense, Biden fez o teste depois de apresentar sintomas respiratórios leves da doença, incluindo coriza, tosse e mal-estar.

Apesar disso, a Casa Branca tratou de tranquilizar os eleitores do candidato democrata, ressaltando que o mandatário não está com febre e sem registrar piora.

"Seus sintomas permanecem leves, sua frequência respiratória está normal em 16, sua temperatura está normal em 97,8 [36,5ºC] e sua oximetria de pulso está normal em 97%", afirmou a Casa Branca.

Ainda de acordo com o texto, Biden tomou todas as vacinas disponíveis contra a Covid-19 e permanecerá isolado. "Ele retornará a Delaware, onde se isolará e continuará a cumprir integralmente todas as suas funções durante esse período", acrescentou a Casa Branca.





Pressionado

Biden vem sendo pressionado a desistir das eleições desde o seu mau desempenho no debate com Trump. Congressistas e eleitores democratas, além de veículos de comunicação, afirmam que o político de 81 anos não reúne condições de continuar no cargo.

Apesar disso, Biden voltou a afirmar nesta quarta-feira, em entrevista à emissora Bet News, que só deixaria o pleito caso seus médicos afirmassem que ele tem alguma doença.

"Se eu tivesse alguma condição médica que surgisse, se alguém, se os médicos viessem até mim e dissessem: 'você tem esse problema e aquele problema'", disse Biden.

Segundo um levantamento do Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos AP-NORC, aproximadamente 65% dos eleitores democratas pedem a saída de Biden das eleições - a votação acontece em 5 de novembro deste ano.

A principal candidata para substituir o atual presidente é a vice Kamala Harris , que vem ganhando apelo entre deputados e eleitores nas redes sociais. Oficialmente, porém, ela se mantém ao lado de Biden.

