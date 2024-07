MANDEL NGAN Joe Biden se defendeu das críticas e também falou sobre Donald Trump





Na segunda-feira (15), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu ter cometido um erro ao sugerir que o ex-presidente Donald Trump deveria ser colocado no “alvo” durante um discurso, na véspera do atentado contra o representante do Partido Republicano nas eleições de 2024. O incidente ocorreu no sábado (13).

“Eu quis dizer focar nele, focar no que ele está fazendo. Concentre-se em suas políticas, concentre-se no número de mentiras que ele contou no debate”, disse Biden em entrevista a Lester Holt, da NBC News.

O presidente explicou que a sua intenção era apenas se defender após Trump ter zombado de suas gafes no encerramento da cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), na última quinta-feira (11).

Durante o evento, Biden confundiu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o líder russo, Vladimir Putin, e trocou os nomes da vice-presidente Kamala Harris e de Trump.

Embora tenha reconhecido o equívoco, Biden não poupou críticas ao seu rival. “Não sou o cara que disse: 'Quero ser um ditador no primeiro dia'. Não sou o cara que se recusou a aceitar o resultado da eleição. Não sou o cara que disse que não aceitará o resultado desta eleição automaticamente. Não se pode amar o país apenas quando se ganha. Portanto, o foco estava no que ele estava dizendo”, declarou, classificando Trump como “uma ameaça à democracia”.

Biden também comentou sobre seu desempenho no primeiro debate presidencial contra Trump. “Por que a imprensa não fala sobre isso: foi confirmado que ele mentiu 28 vezes nesse debate. Eu tive uma noite muito, muito ruim. Eu não estava me sentindo bem. Eu fiz besteira”, confessou.





Joe Biden avisou que não pretende desistir

Concluindo a entrevista, Biden reiterou que não pretende desistir de sua candidatura e afirmou que sua idade não é um problema.

“Eu sou velho. Mas sou apenas três anos mais velho que Trump, em primeiro lugar. E, segundo, minha capacidade mental está muito boa. Em três anos e meio, fiz mais do que qualquer presidente fez em um longo tempo”, afirmou.

