O Serviço Secreto dos EUA é responsável pela proteção de presidentes, assim como ex-presidentes e vices. Por isso, após o atentado a Donald Trump , há muitas perguntas que o órgão precisará responder.

Trump, ex-presidente dos EUA e agora oficialmente candidato a outro turno, levou um tiro durante um comício no sábado, 13. A bala pegou de raspão, mas atingiu um espectador que morreu.

O FBI assumiu as investigações do caso, e Serviço Secreto precisará esclarecer alguns pontos e falhas que levaram ao atentado. Kimberly Cheatle , chefe do órgão, prestará depoimento oficial em 22 de julho.

Até lá, especialistas ventilam algumas das perguntas ainda sem resposta que Serviço Secreto dos EUA precisará responder sobre atentado contra Trump:

Por que ninguém checou ou protegeu telhado onde estava atirador?

Thomas Matthew Crooks , atirador, estava em um telhado a cerca de 130 metros de distância do palanque. As circunstâncias que permitiram ao atirador estar lá são suspeitas.

"Alguém deveria estar no telhado ou protegendo o prédio para que ninguém pudesse subir no telhado," disse uma fonte à NBC, canal dos EUA. De acordo com o veículo, o ponto era local vulnerável - e sabiam disso.

Alejandro Mayorkas , Secretário de Segurança Interna, acrescentou que Crooks não deveria ter visão do palanque, tampouco.

Ao Serviço Secreto , então, caberia limitar acesso, colocar guarda e bloquear visão do local.

Houve alerta sobre possível atirador?

Diversas pessoas perceberam o atirador antes do tiro. De acordo com fontes da BBC, uma pessoa descreveu ver “claramente” Crooks rastejar pelo local com um rifle. Um vídeo divulgado nas redes mostra um grupo olhando e comentando.

As pessoas teriam avisado a polícia, que não agiu imediatamente. Após diversos minutos, ele atirou - e foi morto como respostas.

A versão da polícia foi que um agente policial tentou deter o suspeito após ver Crooks, mas não chegou a tempo. Não se sabe se os agentes do Serviço Secreto foram informados ou apenas a polícia local.

Porém, uma fonte disse à CNN que Crooks estava sob vigia e suspeita pelo modo como agiu perto dos detectores de metal, e o Serviço Secreto sabia disso.

Houve falha de comunicação com a polícia local?

Além de, aparentemente, a polícia local saber sobre o atirador e o Serviço Secreto não, há indícios de mais falhas de comunicação.

O prédio estava no chamado “anel secundário” - patrulhado pela polícia local e federal. Porém, Jonathan Wackrom , ex-agente do Serviço Secreto , disse ao Washington Post que "quando você depende dos parceiros locais, o melhor é ter tudo planejado cuidadosamente e informar a eles o que você espera que façam em relação a uma ameaça." Essa comunicação aconteceu?

A organização planejou-se bem para o evento?

Houve indicações que houve falhas basais na organização do Serviço Secreto para o evento, que sobrecarregou os agentes de segurança. Fora isso, não houve treinamento da polícia local de como agir em um evento desse tipo.

Jason Chaffetz , investigador, comentou que eventos com os dois preferidos para a presidência dos EUA - Trump e Biden - merecem reforço e atenção em segurança, mas isso não ocorreu. Boatos indicariam que equipe de Trump pediu reforço na segurança e este foi recusado; Serviço Secreto negou acusações.

O Washington Post relatou uma troca de mensagens entre integrantes do Serviço Secreto, no qual era questionada a arma estar tão perto do presidente, ao que o agente responder “recursos.”

Chatle disse que haverá mudanças para a segurança da Convenção Nacional Republicana, que começou ontem, dia 15.

A segurança após o tiro foi eficiente?

Robert McDonald , ex-agente do Serviço Secreto, elogiou o trabalho dos agentes em palco que protegeram o presidente e o tiraram do palco.

Mas imagens mostram que, logo após fazer um escudo em volta do presidente, há uma pausa para Trump pegar os sapatos. E diversos momentos depois ele cumprimenta os apoiadores, punhos erguidos, acima dos seguranças.

A demora de tirá-lo de lá e a permissão para ele se erguer e se expor é uma incógnita para alguns especialistas.

