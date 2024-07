Reprodução/redes sociais Acrobata morre após cair durante apresentação em circo na Rússia

Um acrobata morreu após cair de uma altura de 6 metros durante uma apresentação do circo Demidov, na cidade russa de Rostov-On-Don.

Ele foi identificado como Sixto Octavio Chavarro, de 44 anos. Natural da Colômbia, ele trabalhava na Rússia como artista circense há 8 anos, segundo informações do jornal britânico Mirror.

Um vídeo, publicado nas redes sociais, mostra o momento da queda do artista. Ele caiu de cabeça no chão asfaltado após se desequilibrar.

Segundo o Mirror, o artista foi encaminhado para um hospital próximo, mas não sobreviveu.

O circo virou alvo de investigação por violação da segurança no trabalho.

