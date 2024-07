Reprodução/X Donald Trump, confirmado como candidato do partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, oficializou J.D. Vance como vice em sua chapa

J.D. Vance , indicado nesta segunda, 15, como vice-presidente de Donald Trump , tem histórico de animosidades com o companheiro de chapa; anteriormente, o senador comparou o ex-presidente dos EUA a Adolf Hitler .



Entre outras, Vance também chamou eleitores de Trump de “idiotas” e “repreensíveis” no passado. Comparação com Hitler foi em 2016. Conheça mais sobre o candidato a vice-presidente aqui.

Diversas figuras da corrida política dos EUA questionaram, então, se Vance realmente apoia Trump ou age por oportunismo. O ex-presidente, que recentemente levou um tiro durante comício, defende o seu vice.

John Barasso, senador do Wyoming e mentor de Vance, disse a Reuters que a mudança de apoio é genuína e vem depois de “ele ver o sucesso que Trump, como presidente, trouxe para o país."





Comparações com Hitler

Em 2016, Vance mandou uma mensagem privada a um sócio, no Facebook, sobre Trump: “Não consigo decidir entre achar que Trump é um c*zão cínico como Nixon, o que não seria tão ruim (e poderia se provar até útil) ou se ele é o Hitler da América .”

Em 2022, quando o comentário foi divulgado, Vance não negou autoria. O porta-voz dele, porém, afirmou que Vance não mais compactuava com a visão. No mesmo ano, Trump o apoiou para corrida como Senador - e Vance ganhou.

Ao New York Times , Vance disse: “eu permiti a mim mesmo focar tanto no estilo do Trump que ignorei completamente como ele, substancialmente, oferecia algo novo para política estrangeira, de comércio, imigração…”

O senador J.D. Vance é visto como uma figura polêmica e que possui resistência de eleitores mais progressistas Reprodução/X Formado em direito por Yale, ele já foi investidor de capital de risco Reprodução/X Antes de se tornar vice na chapa de Trump, J.D. Vance já foi crítico do ex-presidente, chegando a chamá-lo de "Hitler" Reprodução/X J.D. Vance foi criticado por Joe Biden após a escolha de Trump. O presidente afirma que ele é a favor de aumentar os impostos para a classe média Reprodução/X