Reprodução/redes sociais Atirador foi visto por testemunhas antes de disparo contra Trump

Ao menos dois vídeos mostram que forças de segurança dos Estados Unidos foram alertadas sobre o atirador Thomas Crooks minutos antes do jovem atirar em direção ao candidato à presidência Donald Trump . As gravações circulam nas redes sociais e ganharam repercussão na imprensa norte-americana.

Nas imagens, é possível ver testemunhas filmando Crooks no telhado de uma casa e avisando os agentes do serviço secretos dos EUA. Segundo a mídia local, as filmagens foram feitas às 18h09, enquanto Trump foi atingido de raspão às 18h11. O atirador foi morto logo após os disparos.

Assista abaixo:

Mesmo a Testemunha avisando que o atirador estava no telhado e o FBI não neutralizar o atirador antes dele disparar é inaceitável! Estamos falando do País que mais gasta com a Segurança Nacional. pic.twitter.com/0fgvTCx0Xu — Rony * S (@SininhoAzul) July 15, 2024





Uma testemunha, inclusive, disse à BBC que foi responsável por avisar policiais que um homem estava no telhado com um rifle.



"A polícia estava lá embaixo correndo no chão, nós ficarmos, tipo 'Ei cara, tem um cara no telhado com um rifle’. A polícia ficou tipo, 'o quê?”. Eles não saibam o que estava acontecendo", declarou.

Os vídeos, inclusive, são usados por internautas que acreditam em teorias da conspiração sobre o atentado contra Trump . Para os conspiracionistas, o ataque foi inventado para o republicano ganhar mais projeção e ganhar a eleição de novembro.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.