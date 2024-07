Arquivo pessoal Corey Comperatore

Corey Comperatore, de 50 anos, era um homem de família que adorava pescar. Ele trabalhava em uma empresa de manufatura de plásticos, era bombeiro voluntário e frequentava a igreja. Descrito pelo governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, como um "apoiador ávido" de Donald J. Trump, Comperatore compareceu ao comício de campanha do ex-presidente em Butler, Pensilvânia, no sábado (13), junto com sua família e milhares de outros apoiadores. A informação é do The New York Times.

Durante o comício, um atirador disparou tiros do telhado de um prédio próximo. Corey Comperatore se lançou sobre seus familiares para protegê-los e foi atingido na cabeça, morrendo no local.

"Nós o vimos morrer nas notícias", disse sua irmã, Dawn Comperatore Schafer, em lágrimas. O governador Shapiro afirmou que Comperatore "morreu um herói" e que ele era "o melhor de nós".

Comperatore, de Sarver, Pensilvânia, tinha duas filhas: Allyson, 27 anos, e Kaylee, 24 anos. Ele era amigo de longa data de Jeff Lowers, com quem servia como bombeiro voluntário. Lowers relatou que os instintos rápidos de Comperatore entraram em ação durante o tiroteio, protegendo sua família.

O Dr. James Sweetland, um médico de emergência presente no comício, tentou ajudar Comperatore após ele ser baleado, mas não havia pulso. Outros participantes gravemente feridos incluem David Dutch, de 57 anos, e James Copenhaver, de 74 anos, ambos em tratamento no Allegheny General Hospital em Pittsburgh.

O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto por agentes do Serviço Secreto após abrir fogo de uma posição elevada.

O representante Ronny Jackson mencionou que seu sobrinho foi ferido no ataque. O incidente enviou ondas de choque por todo o país, enquanto familiares e amigos de Comperatore lamentavam sua perda. Comperatore adorava pescar, cuidava meticulosamente de sua casa e era conhecido por sua generosidade e atenção aos detalhes.

Comperatore era um pilar em seu bairro, sendo visto frequentemente cuidando de seus dois Dobermans e ajudando a comunidade. Ele também foi um doador generoso e atencioso. No último Natal, ele doou um presunto para uma mãe solteira com cinco filhos, mostrando seu caráter altruísta.

Comperatore foi selecionado como um futuro administrador da Cabot Church em 2021, ajudando a supervisionar questões como a propriedade da igreja e o seguro. Ele era um membro querido da comunidade e da igreja.

George Scott, cunhado de Comperatore, expressou a dor da família, enquanto o pastor da família, Jonathan Fehl, pediu privacidade para o luto.

Matt Achilles, vizinho de longa data, descreveu Comperatore como um pilar no bairro, sempre disposto a ajudar e cuidar da comunidade. Ele lembrou da generosidade de Comperatore, tanto em doações quanto em atos de bondade.

Corey Comperatore será lembrado como um herói, um homem de família dedicado e um membro querido de sua comunidade.