MANDEL NGAN O presidente dos EUA, Joe Biden, em entrevista coletiva durante a 75ª cúpula da Otan em Washington, Estados Unidos, em 11 de julho de 2024

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , criticou seu rival Donald Trump , do Partido Republicano , por escolher o senador J.D. Vance como vice . Através das redes sociais, o candidato à reeleição afirmou que a chapa visa aumentar impostos da classe média norte-americana.

"Aqui está o acordo sobre JD Vance. Ele fala muito sobre os trabalhadores. Mas agora, ele e Trump querem aumentar os impostos sobre as famílias da classe média e, ao mesmo tempo, promover mais cortes de impostos para os ricos", escreveu Biden, em sua conta no X (antigo Twitter). "Não pretendo deixá-los", acrescentou.

A publicação ocorre poucas horas após Trump ser oficializado como candidato do Partido Republicano. Na conferência, o ex-mandatário anunciou o senador de Ohio como vice.

Quem é J.D Vance?

Vance, nascido em 1984, ganhou notoriedade com seu livro de memórias lançado em 2016, que falou sobre as famílias de classe trabalhadora no Rust Belt americano.

A obra foi aclamada por um grupo de militantes conservadores, que classificou o livro como “honesto por ser uma análise profunda das questões sociais e econômicas que afetam essas comunidades”.

Formado em direito pela Yale Law School, ele também possui experiência como advogado e trabalhou no setor de investimentos antes de se dedicar à escrita e à política.

J.D. Vance é visto como uma figura polêmica e que possui resistência de eleitores mais progressistas. Ele já se manifestou contra a Defesa do Matrimônio, afirmando que o casamento é “entre homem e mulher”. No entanto, o vice de Trump ressaltou que não enxerga o tema como importante.

Ele também se coloca “pró-vida”, ou seja, contra o aborto. O senador comentou que cada estado deve legislar sobre o tema, porém, demonstrou apoio a uma proibição nacional de até 15 semanas e que mulheres grávidas por causa de estupro devem seguir com a gestação, pois “dois erros não fazem um acerto”.

