A BlackRock Inc , maior gestora de ativos do mundo, retirou do ar uma propaganda que aparecia Thomas Crooks , jovem responsável por tentar assassinar Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos , durante um comício no último sábado (13).

Em comunicado, a gigante de investimentos explicou que o comercial contava a história de um professor que teria contratado um dos planos de aposentadoria privada oferecidos pela BlackRock. É possível ver o jovem atirador nas imagens da propaganda, que tinha 30 segundos.

"Em 2022, veiculamos um anúncio apresentando um professor da Bethel Park High School, no qual vários alunos não remunerados apareceram brevemente em segundo plano, incluindo Thomas Matthew Crooks", diz um trecho da nota enviada à Reuters.

Na ocasião, Thomas Crooks era, de fato, estudante da Bethel Park High School, de acordo o jornal Pittsburgh Tribune-Review . No comercial, ele participava de uma aula de economia que prepara os estudantes para os vestibulares das universidades norte-americanas.

Em nota, a BlackRock disse que lamenta o incidente envolvendo Trump, chamando a tentativa de assassinato de "abominável". A empresa ainda reforçou que as imagens não foram apagadas definitivamente e podem ser disponibilizadas aos investigadores.

Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, era um republicano registrado e morador de Bethel Park, Pittsburgh. Ele havia feito uma pequena doação para um grupo alinhado aos democratas, conforme registros públicos.

Crooks residia no subúrbio de Bethel Park, cerca de 56 km ao sul do comício de Trump. Ele se formou na Bethel Park High School em 2022, segundo reportagens locais e um vídeo de formatura da escola.

Registros do banco de dados de eleitores da Pensilvânia mostram que Crooks era registrado como republicano. A eleição presidencial deste ano seria a primeira em que ele teria idade suficiente para votar. Além disso, registros da Comissão Eleitoral Federal indicam que um doador com o mesmo nome e endereço fez uma doação de US$ 15 ao comitê de ação política Progressive Turnout Project, alinhado aos democratas, em janeiro de 2021.

