Reprodução: Redes Sociais Avião da Eurowings

A aeronave Eurowings Airbus A319-132 (D-AGWF) que transportava torcedores de futebol ingleses de Berlim (BER) na manhã desta segunda-feira (15) precisou realizar um pouso de emergência minutos após a decolagem para Manchester (MAN), devido a um “cheiro indefinido na cabine”.

O avião foi recebido pelo corpo de bombeiros do aeroporto e os passageiros foram retirados do Airbus A319. Contudo, eles se irritaram porque não foram tomadas providências de onde vinha o cheiro após o pouso de emergência.

O voo EW8470 decolou às 8h09 e subiu a 10.000 pés antes de dar meia-volta e pousar em Berlim às 8h26, segundo os rastreadores de voo.

De acordo com um ocupante, um comissário de bordo no EW8470 disse: "Por favor, não tire fotos, não queremos má publicidade nas redes sociais".

“Não havia nenhum representante da Eurowings para nos receber no avião. Você literalmente nos jogou de volta no aeroporto sem qualquer comunicação", disse outro passageiro.

“A única comunicação foi da aeromoça para nos dizer para não filmarmos porque eles ‘não querem estar no TikTok’.”

Em nota, a Eurowings declarou:

"O voo EW8470 fez um retorno não programado a Berlim esta manhã devido a um cheiro indefinido na cabine. A aeronave foi posteriormente inspecionada sem nenhuma descoberta. Como resultado, o voo será atrasado e todos os passageiros já foram informados por SMS".

