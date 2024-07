ESTADÃO CONTEÚDO Trump mantém agenda e participará da Convenção Republicana após atentado

Na tarde deste domingo (14), Donald Trump anunciou em sua rede social, Truth Social, que não vai adiar sua viagem para a Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin (EUA), que começará nesta segunda-feira (15).

Em sua postagem, Trump escreveu: “Com base nos terríveis eventos de ontem, eu ia adiar minha viagem para Wisconsin e a Convenção Nacional Republicana por dois dias, mas acabei de decidir que não posso permitir que um ‘atirador’ ou potencial assassino force mudanças no cronograma ou em qualquer outra coisa, portanto, partirei para Milwaukee, como planejado, às 15h30, (16h30 no horário de Brasília), hoje. Obrigado.”

Além de Trump , o presidente Joe Biden também se pronunciou neste domingo em Washington, expressando suas condolências e apoio. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Biden disse: “Estou sinceramente grato por ele estar bem e se recuperando. Tivemos uma conversa curta, mas boa. Jill e eu estamos mantendo ele e sua família em nossas orações.”

Biden afirmou que dará todo o apoio necessário para as investigações do atentado ocorrido no comício de Trump em Butler, Pensilvânia.

O presidente americano também garantiu que as forças de segurança serão reforçadas em Wisconsin para garantir a segurança da Convenção Nacional Republicana.

No atentado ocorrido neste sábado (13) no estado da Pensilvânia, Donald Trump foi atingido na orelha direita por um tiro disparado por um atirador posicionado no telhado de um galpão a cerca de 130 metros do palco onde candidato republicano discursava. O Serviço Secreto reagiu de forma rápida e abateu o atirador.