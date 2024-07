ESTADÃO CONTEÚDO Para Donald Trump, atentato sofrido na Pensilvânia é inadmissível

Um vídeo divulgado pelo site americano TMZ mostra o momento exato do ataque contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump . Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, aparece deitado, mira e dispara tiros em direção ao comício, antes de ser abatido pelos seguranças.



No vídeo, Crooks, com cabelos castanhos compridos, usando camisa cinza e calças cáqui, é visto mirando cuidadosamente antes de atirar. Quando os tiros começam, as pessoas entram em pânico, gritos são ouvidos e o caos se instala. Momentos depois, o atirador é atingido pelos tiros do Serviço Secreto.

Trump foi rapidamente escoltado para um carro, segurando a orelha direita ensanguentada. Anthony Guglielmi, porta-voz do Serviço Secreto, afirmou que o atirador usou um fuzil AR-15 e disparou várias vezes de uma posição elevada.

O FBI, o Serviço Secreto e outras agências investigam o caso como tentativa de assassinato. Trump, em sua plataforma Truth Social, disse que uma bala perfurou a parte superior da sua orelha direita. Seu porta-voz, Steven Cheung, afirmou que Trump "está sendo examinado e está bem".

Segundo o New York Times, todos os participantes dos comícios de Trump passam por rigorosas verificações de segurança. No momento dos disparos, Trump interrompeu o discurso, se abaixou e levou as mãos ao rosto enquanto a multidão gritava.

Logo após o ataque, autoridades instruíram o público a se proteger, e a imprensa se retirou do local. Trump, cercado por agentes e com a orelha sangrando, ergueu o punho para a multidão antes de ser levado rapidamente para sua comitiva.

O incidente ocorre dois dias antes da Convenção Nacional Republicana, onde Trump será confirmado como candidato para as eleições de novembro contra Biden. Pesquisas indicam que Kamala Harris começa a despontar como a opção mais viável para enfrentar Trump na votação.

Footage of Donald Trump’s shooter Thomas Matthew Crooks opening fire and then getting killed seconds later surfaces pic.twitter.com/2ctMtIkwUs — Kollege Kidd Media (@KKMediaTingz) July 14, 2024