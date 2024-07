MANDEL NGAN Joe Biden condena atentado contra Donald Trump: "Estou grato por ele estar se recuperando"

Em coletiva de imprensa realizada neste domingo (14) na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , acompanhado da vice-presidente Kamala Harris, de chefes do FBI e do Departamento de Segurança Interna, condenou o atentado contra Donald Trump . O candidato democrata expressou sua gratidão pelo fato de Trump estar bem e se recuperando após o incidente.

"Estou sinceramente grato por ele estar bem e se recuperando", disse Biden, revelando que teve uma conversa “curta, mas boa”, com o republicano. Ele denunciou a tentativa de assassinato, afirmando: "Não há lugar na América para esse tipo de violência, ou qualquer violência nesse sentido. Uma tentativa de assassinato é contrária a tudo que defendemos como nação. Não é quem somos como nação. Não é a América".

Biden também enfatizou a necessidade de unidade em tempos difíceis. "E não podemos permitir que isso aconteça. A unidade é o objetivo mais ilusório de todos, mas nada é tão importante quanto isso agora. A unidade."

O Joe Biden explicou que as investigações sobre o ocorrido ainda estão nos estágios iniciais e que o FBI está liderando: "O FBI está liderando as investigações que estão nos estágios iniciais. Nós ainda não temos nenhuma informação sobre o motivo do atirador, só sabemos quem ele é. Peço a todos, por favor, que não façam suposições sobre os motivos dele e sua filiação. Deixe o FBI fazer o seu trabalho" , disse o presidente americano.

Ele garantiu que os investigadores terão todos os recursos do governo dos Estados Unidos à disposição para cuidar do caso. O democrata deve fazer outro pronunciamento na noite deste domingo no Salão Oval da Casa Branca.

Biden também expressou suas condolências às famílias das vítimas do atentado e estar rezando para o adversário. "Jill e eu estamos mantendo Trump e sua família em nossas orações. Também estendemos nossas condolências à família da vítima que morreu. Era um pai que estava protegendo sua família das balas que estavam sendo disparadas."