Rebecca DROKE O candidato republicano Donald Trump é retirado do comício em Butler, Pensilvânia, após tentativa de assassinato em 13 de julho de 2024

Autoridades dos Estados Unidos encontraram dispositivos explosivos no carro de Thomas Matthew Crooks , o homem que teria tentado assassinar o ex-presidente Donald Trump no sábado. A informação foi divulgada pelo jornal Wall Street Journal neste domingo, com base em conversas com pessoas envolvidas na investigação.



Os policiais encontraram dois dispositivos explosivos no veículo de Crooks, que estava estacionado nas proximidades do comício de Trump em Butler, na Pensilvânia. Técnicos especializados em explosivos foram enviados ao local após diversas denúncias de pacotes suspeitos na área onde o atirador estava posicionado, segundo o WSJ.



Além disso, os investigadores revistaram a casa de Crooks e, de acordo com o New York Times, encontraram um terceiro explosivo. O FBI identificou Crooks como um jovem de 20 anos, morador de uma cidade a 80 km do comício, registrado como eleitor do Partido Republicano. Crooks conseguiu se posicionar no telhado de uma construção a menos de 140 metros do palco onde Trump discursava, armado com um fuzil AR-15 semiautomático.



A facilidade com que o atirador se posicionou levantou questionamentos e críticas ao Serviço Secreto pela falha de segurança. O atirador abriu fogo por volta das 18h10 (19h10 em Brasília), atingindo Trump na orelha e outras três pessoas. Uma delas morreu e outras duas ficaram gravemente feridas. O fuzil utilizado foi comprado por um membro da família de Crooks, possivelmente seu pai.



O crime chocou os EUA e provocou reações de adversários democratas. O presidente Joe Biden condenou a violência política e agradeceu pela recuperação de Trump. Ambos conversaram durante a noite, segundo a Casa Branca. O ex-presidente Barack Obama também condenou a violência e desejou uma rápida recuperação a Trump.



Trump fez um apelo à "união" dos americanos na manhã deste domingo, agradecendo pelas orações e mensagens de apoio e lamentando a morte de apoiadores feridos no comício. "Nós NÃO TEREMOS MEDO, mas em vez disso permaneceremos resilientes em nossa fé e desafiadores diante da maldade," escreveu Trump na rede social Truth Social.



Após receber atendimento médico, Trump desembarcou em Nova Jersey e sua equipe confirmou que ele participará da Convenção Nacional Republicana, que começa na segunda-feira em Milwaukee, Wisconsin.