Reprodução Christopher Scholtes, de 37 anos

O pai de uma criança de dois anos, declarada morta após ser encontrada desacordada dentro de um veículo quente no Arizona, Estados Unidos, foi preso sob acusações de homicídio doloso em segundo grau e abuso infantil. A polícia classificou o incidente como um "evento trágico".



De acordo com o Departamento de Polícia de Marana, Christopher Scholtes, de 37 anos, foi preso e levado para o Centro de Detenção para Adultos do Condado de Pima na manhã de sexta-feira, 12 de julho. Os policiais foram até a casa da família após receberem um relato de uma criança desacordada deixada dentro de um veículo.

Naquele dia, um aviso de calor excessivo estava em vigor na área, com temperaturas superiores a 43 graus Celsius. Durante a investigação inicial, Scholtes disse aos policiais que deixou o veículo ligado e o ar condicionado funcionando enquanto estava estacionado na entrada para não acordar sua filha, que ainda dormia na cadeirinha do carro.

A polícia relatou que ele deixou a menina e entrou em casa. Mais tarde, a mãe da criança chegou e encontrou a filha sem resposta dentro do veículo, "que já não estava mais ligado e o ar condicionado estava desligado".

A mãe realizou massagem cardíaca na filha até a chegada de socorristas, mas a criança já chegou morta ao hospital. Após obter um mandado de busca e imagens de câmeras próximas, os detetives descobriram que a criança estava no veículo por aproximadamente três horas.

Segundo caso em duas semanas

Uma menina de 4 meses morreu após ser exposta a temperatura de 48,9 graus Celsius, segundo a AccuWeather, durante um passeio no fim de semana de 4 de julho (Dia da Independência) a um lago no Arizona, EUA. A marca quebrou um recorde que durava desde 1985, de 48,3 graus.

Tanna Rae Wroblewski estava num barco no Lago Havasu com os pais quando adoeceu repentinamente e perdeu a consciência no fim da tarde da última sexta-feira (5/7).

A família da menina tentou reanimá-la antes que paramédicos a levassem ao Centro Médico Regional de Lake Havasu. Tanna foi declarada morta após ser transportada de avião para o Hospital Infantil de Phoenix.