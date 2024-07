Omar AL-QATTAA Prédios e escombros destruídos depois que o exército israelense se retirou do bairro de Shujaiya, no leste da cidade de Gaza, em 10 de julho de 2024

Um ataque aéreo israelense atingiu o campo de refugiados al-Mawasi, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, deixando pelo menos 71 pessoas mortas e 289 feridas, informou o Ministério da Saúde palestino neste sábado. O comunicado revisa uma informação anterior que relatava a morte de pelo menos 20 pessoas. Segundo três oficiais israelenses ouvidos pelo New York Times, os militares estavam perseguindo Mohammad Deif, líder do braço militar do Hamas, que anunciou o ataque terrorista em 7 de outubro contra o território israelense, deixando 1,2 mil mortos. Não ficou claro se Deif foi morto na ação.



Dois oficiais israelenses disseram que Deif foi alvejado enquanto estava na superfície, após deixar a rede de túneis do grupo que se estende sob o enclave. À uma rádio israelense, fontes descreveram o alvo do ataque como "muito significativo", sem dar mais detalhes. Todos os oficiais, sob condição de anonimato, afirmaram que Deif estava com Rafah Salameh, o principal comandante do Hamas em Khan Younis, no momento do ataque.

Controvérsia e Reação

Um alto funcionário do Hamas, Abu Zhuri, não confirmou à agência de notícias Reuters se o comandante estava no local, classificando as alegações israelenses como "absurdas". Ele destacou que o ataque demonstrava que o governo israelense não estava interessado em um cessar-fogo, cujas negociações estão paralisadas.

"Todos os mártires são civis e o que aconteceu foi uma grave escalada da guerra de genocídio, apoiada pelo apoio americano e pelo silêncio mundial" afirmou.

**Destruição e Desespero**

O campo al-Mawasi, próximo à cidade de Rafah, foi designado por Israel como uma zona humanitária, onde milhares de palestinos residem em tendas para fugir do conflito. Uma autoridade israelense disse à BBC que o ataque teve como alvo o líder da ala militar do Hamas em uma área onde havia "apenas terroristas do Hamas e nenhum civil".

O gabinete do ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que ele estava realizando consultas especiais à luz dos "desenvolvimentos em Gaza". O número de mortos segundo o escritório de imprensa do Hamas chega a 100, incluindo membros do Serviço de Emergência Civil. O Exército israelense afirmou que está investigando o relatório.

Vídeos nas redes sociais mostram grandes colunas de fumaça, vítimas ensanguentadas sendo socorridas em macas e pessoas vasculhando escombros com as mãos. Uma testemunha descreveu o campo de refugiado como se tivesse sido atingido por um "terremoto". Alguns palestinos disseram à Reuters que o ataque foi uma surpresa, já que a região estava tranquila.

Quem é Mohammed Deif?



Mohammad Masri, seu nome original, nasceu em 1965 em Khan Younis. Estudou Biologia na Universidade Islâmica de Gaza. Ingressou no Hamas em 1990 e ficou conhecido como Mohammed Deif (Deif significa “convidado” em árabe) devido ao seu estilo de vida nômade.

Ele se tornou comandante militar supremo das Brigadas al-Qassam após o assassinato de Salah Shehade por Israel em julho de 2002. Em 2009, entrou para a lista de terroristas dos EUA. Seu legado inclui a fabricação de foguetes Qassam, a criação de uma infraestrutura de túneis e a aproximação com o Irã, que permitiu um forte aumento no fornecimento de armas. Sobre ele não circulam imagens — a última é de 1996 — e ele se mantém longe da internet e dos celulares, ganhando o apelido de “fantasma”.

Deif se opõe às concessões que o Hamas faz de tempos em tempos, considerando os Acordos de Oslo uma traição. Ele é um dos homens mais procurados por Israel desde 1995 e sobreviveu a pelo menos cinco tentativas de assassinato. A última tentativa aconteceu em maio de 2021.

Em maio, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, solicitou um mandado de prisão contra Deif por crimes de guerra e contra a Humanidade cometidos durante a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.