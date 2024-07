Reprodução: Redes Sociais Meloni já fez caretas também no mês passado, quando se encontrou com Macron

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi flagrada fazendo caretas enquanto aguardava o início de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O encontro aconteceu na quinta-feira (11), em Washington, nos Estados Unidos.

Meloni foi vista revirando os olhos enquanto conversava com outras duas autoridades. Uma delas era o presidente da Finlândia, Alexander Stubb.



A primeira-ministra da Itália ainda olha para o pulso, como se estivesse checando as horas e depois faz uma careta parecendo estar entediada.



Veja o vídeo











A imprensa norte-americana informou que reunião atrasou cerca de 40 minutos de atraso pela espera da chegada do presidente Joe Biden e do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.



Essa não foi a primeira vez que Meloni é flagrada fazendo caretas durante encontros com autoridades. Em junho, durante um jantar do G7, a premiê fez cara de "poucos amigos" ao cumprimentar Emmanuel Macron, presidente da França.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.