Reprodução/André Borges de Freitas Piloto de SC pousa de helicóptero em iceberg da Groenlândia

O empresário catarinense André Borges de Freitas, que atualmente está num projeto de fazer a mais rápida volta ao mundo de helicóptero, pousou em um iceberg na Groenlândia nesta segunda-feira (8).

O piloto chegou à Groenlândia na sexta (5), ao lado do também piloto Peter Wilson, que realizou a primeira viagem do tipo em 2017.

Freitas compartilhou o momento do pouso nas redes sociais.

Confira o vídeo:

"Gigante! Muito legal", resumiu o empresário. "A gente está pisando no iceberg agora. Estava com uma certa preocupação. Ele não é tão duro, mas também não é tão macio. Interessante", completou, sobre a experiência.

Após o pouso, eles saem do helicóptero e andam em cima do iceberg, acompanhados de um terceiro amigo dinamarquês.

A dupla de pilotos estava em Narsarsuaq, na Groenlândia. O próximo destino é Kulusuk, no mesmo país, nesta sexta (12). No sábado, eles pretendem sair do país.

"Vamos tentar atravessar para a Islândia , nossa mais perigosa travessia. São quase 5 horas voando pelo oceano. Dia 15, minha família vai me encontrar em Londres, onde vamos fazer a primeira manutenção, que vai levar cinco dias", contou Freitas ao g1.

100 dias para viajar o mundo

Freitas e Wilson querem dar uma volta ao mundo em 100 dias. Para isso, a dupla viaja no helicóptero R66, que pode carregar bastante peso e, por isso, torna as longas travessias mais seguras. "A gente precisou botar um tanque extra muito maior", comenta o empresário.

Freitas, que também é triatleta, tem mais projetos grandiosos no currículo. Em 2018, por exemplo, ele foi o primeiro catarinense a alcançar o topo da montanha mais alta do mundo.

Confira a lista de países no itinerário da dupla de pilotos:

Brasil Guiana Francesa Guiana Granada Santa Lúcia São Martinho Porto Rico Turcas Caicos Bahamas EUA Canadá Groenlândia Islândia Ilhas Faro Reino Unido Luxemburgo Áustria Sérvia Bulgária Turquia Geórgia Turcomenistão Uzbequistão Cazaquistão Rússia México EL Salvador Costa Rica Panamá Colômbia Equador Peru Chile Argentina Uruguai

