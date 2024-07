Reprodução: Redes Sociais Passageira morde comissário durante voo nos EUA

Uma passageira mordeu um tripulante durante o voo e fez os pilotos de um avião nos Estados Unidos realizarem um pouso de emergência por causa do comportamento. A aeronave ia Miami a Newark. O caso aconteceu na última terça-feira (9).

Durante o voo, uma briga nos corredores da aeronave por causa do uso do banheiro chamou a atenção dos passageiros. A fim de conter a confusão, um tripulante tentou acalmar os envolvidos e acabou sendo mordido, segundo o jornal Daily Mail.

"Ela aparentemente atacou verbalmente e depois fisicamente uma família na parte de trás do avião depois de não poder ir ao banheiro em um momento", disse um passageiro ao Daily Mail.

"As crianças gritavam, mas não tão alto quanto ela… Lembro-me de quando costumava agir assim aos 2 ou 3 anos, quando não tomava sorvete", acrescentou.

O tripulante levou uma mordida no ombro. A mulher ainda arrancou um pedaço da camisa dele. Logo depois, ela também socou outros comissários e outros viajantes do voo 762 da United Airlines.

United passenger bites flight attendant, tears uniform, yells profanities and makes threats, causing 3.5-hour flight delay before police intervene. pic.twitter.com/u8hevDtvW7 — MP (@Mp220Mp) July 10, 2024





A mulher então conseguiu ser imobilizada e foi levada até um assento para aguardar o pouso de emergência. Ela então começou a gritar e atacar os tripulantes e viajantes verbalmente.

"As pessoas estão me gravando. Não voem de United Airlines. Essas pessoas têm um problema de comportamento, elas não fazem seu maldito trabalho", disse ela.

Com a confusão, o voo desviou da rota uma hora após a decolagem. Os pilotos pousaram em Orlando, onde já havia policiais para escoltar a mulher para fora da aeronave. A viagem foi retomada duas horas depois do pouso de emergência.

