Em entrevista coletiva na quinta-feira (11), Joe Biden , presidente dos Estados Unidos, voltou a cometer uma gafe. Durante o discurso, ele trocou os nomes da vice-presidente Kamala Harris com o de Donald Trump, que debochou do atual mandatário após a confusão.

O presidente dos EUA demonstrou fragilidade ao tossir várias vezes, mas garantiu que é a melhor escolha para representar o Partido Democrata.

“Veja, eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se ela não fosse qualificada para ser presidente”, afirmou Biden ao confundir os nomes.

Essa não foi a única troca de Biden na quinta-feira. Antes da entrevista, ele também chamou o presidente Zelensky, da Ucrânia, de Putin, que é o presidente da Rússia. A cena viralizou nas redes sociais e levantou ainda mais dúvidas sobre suas condições físicas.

"E agora quero ceder a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, o presidente Putin", falou o democrata, durante a reunião de cúpula da Otan em Washington. Depois que percebeu o erro, ele tentou corrigir: “Ele vai derrotar o presidente Putin. O presidente Zelensky”.





O que disse Trump?

Após as trocas de Biden, Donald Trump ironizou nas redes sociais: "Joe começa sua coletiva de imprensa com: 'Eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente, embora ache que ela não estava qualificada para ser presidente'. Ótimo trabalho, Joe!", escreveu na Truth Social.

Biden rebateu o adversário. "A propósito: sim, eu sei a diferença. Uma é promotora e o outro, criminoso", referindo-se a sua vice-candidata, Kamala Harris, ex-promotora.

Por conta das gafes de Biden, um em cada três democratas está a favor do atual presidente abandonar sua candidatura. Segundo uma pesquisa realizada pela agência de notícias Reuters em conjunto com o instituto de pesquisas Ipsos, divulgada em 2 de julho, aproximadamente 32% dos democratas consideram que Biden deveria retirar sua candidatura à reeleição.

