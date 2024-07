Divulgação/Xinhua Xi Jinping, pediu que Otan "pare de exagerar a suposta ameaça da China e de provocar confrontos e rivalidades"

A China repeliu as acusações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a sua ajuda à Rússia na guerra na Ucrânia. Na quarta-feira (10), a aliança criticou o papel desempenhado pelo governo chinês no conflito, considerado um "apoio decisivo" da campanha militar russa.

Os comentários aconteceram na cúpula da Otan, organização de 32 países que comemorou 75 anos. A reunião foi realizada entre os dias 9 e 11 de julho, em Washington D.C., nos Estados Unidos.

Segundo a aliança militar, as ações da China "aumentam a ameaça que a Rússia representa para seus vizinhos e para a segurança euro-atlântica".

"Apelamos à República Popular da China, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e com a responsabilidade particular de defender os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, a cessar todo o apoio material e político ao esforço bélico russo", diz o comunicado da Otan.





China rebate

Em resposta, o governo do presidente Xi Jinping, pediu que Otan "pare de exagerar a suposta ameaça da China e de provocar confrontos e rivalidades", segundo a missão do país asiático junto à União Europeia.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Lin Jian, acusou a Otan de difamar seu país com "desinformação fabricada".

"A China urge a Otan a (…) parar de interferir na política interna da China e de manchar a imagem da China, e a não criar o caos na Ásia-Pacífico depois de gerar turbulência na Europa", disse Lin.



Pequim também solicitou à Otan que evite intervir na Ásia-Pacífico e argumentou que as tentativas dos Estados Unidos e seus aliados de reforçar os laços militares e de segurança com os países vizinhos à China prejudicam os interesses nacionais, além de ameaçar a paz e a estabilidade na região.

As críticas aconteceram enquanto a China realiza exercícios militares com Belarus, país que o presidente russo Vladimir Putin utilizou como base para a invasão da Ucrânia em 2022, próximo à fronteira com a Polônia, membro da Otan.

O ministro das Relações Exteriores da China caracterizou os exercícios como uma operação militar de rotina, sem alvo específico contra qualquer nação.

A China desempenha um papel de liderança na Organização de Cooperação de Xangai, uma aliança multilateral focada em defesa que inclui Rússia, Índia, diversos países da Ásia Central e, recentemente, Belarus.

