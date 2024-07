Reprodução: Redes Sociais Avião militar polonês cai e explode ao se chocar contra o solo

Um jato de guerra das Forças Armadas da Polônia caiu durante o treinamento nesta sexta-feira (12). Com a queda, o artefato explodiu ao se chocar com o solo. O caso aconteceu em uma base militar da cidade de Gdynia, na costa báltica polonesa.

Segundo a imprensa local, o piloto conseguiu se ejetar da aeronave antes da queda, mas não resistiu e morreu por conta de ferimentos.







O momento foi gravado por pessoas que estavam próximas ao local e publicado nas redes sociais. Veja

UTILIDADE PÚBLICA

🚨Breaking: Um jato de combate M-346 Bielik, caiu durante alguns treinamentos, no norte da Polônia. Sem mais informações sobre o estado do piloto. pic.twitter.com/YF7wJY9drE — botunoticia (@botunotici) July 12, 2024





O avião era um caça M-346, segundo a imprensa da Polônia.

