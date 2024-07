Reprodução: Redes Sociais Fogo avião paquistão

Um voo da Saudi Airlines entre a Arábia Saudita e o Paquistão pegou fogo nesta quinta-feira (11). As chamas começaram durante o pouso no aeroporto de Peshawar. Havia 297 pessoas na aeronave, e todas foram retiradas em segurança, segundo a mídia local.

As imagens mostram o Airbus A330 parado enquanto os passageiros deixam o avião pelos escorregadores de emergência. Perto da cauda da aeronave, havia muita fumaça.





Conforme informações do site de rastreamento FlightAware, o voo Saudia 792 partiu do aeroporto Rei Khalid em Riade com destino à cidade de Peshawar, no Paquistão, onde aterrissou após 4 horas e 6 minutos. O tempo de voo condiz com a rota.

Ainda, a autoridade de aviação civil do país afirmou que fumaças e faíscas foram observadas no momento do pouso no trem de pouso traseiro esquerdo por controladores de voo, que avisaram os pilotos sobre as chamas.





O resgate

As equipes de emergência e de combate a incêndios conseguiram controlar o fogo, "poupando a aeronave de um acidente de grandes proporções", segundo nota divulgada à imprensa.

"Todos os 276 passageiros e 21 tripulantes foram removidos em segurança por escorregadores infláveis", completa a nota.

"A Saudia esclarece que uma de suas aeronaves, voando de Riade para Peshawar no voo SV792, registrou fumaça saindo de um de seus trens de pouso durante o pouso no Aeroporto Internacional de Peshawar, no Paquistão", diz uma nota da companhia aérea.

