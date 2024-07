Saul Loeb O presidente dos EUA, Joe Biden, fala durante um comício de campanha em Madison, Wisconsin, em 5 de julho de 2024

A reunião entre deputados democratas para definir se Joe Biden permanece como candidato do partido na corrida pela Casa Branca terminou sem consenso. De acordo com a CNN, os representantes da legenda Câmara ficaram divididos sobre a possibilidade de tirar o atual presidente dos Estados Unidos da eleição. O encontro aconteceu nesta terça-feira (9).

O dia é considerado importantíssimo para Biden e pode acabar com uma troca entre candidatos. Ainda nesta terça-feira, o presidente dos EUA se encontra com integrantes da Câmara, do Senado e prefeitos democratas. Há uma expectativa pela definição nas próximas horas.

Apesar de dizer que somente "Deus" pode tirá-lo da campanha, Biden depende da aprovação do Partido Democrata, incluindo a liderança do partido, como o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries.

Até agora, a maioria dos democratas tem apoiado publicamente Biden, mas o partido permanece dividido após o catastrófico debate, que foi assistido por cerca de 51 milhões de americanos. "Ele simplesmente precisa renunciar", disse o democrata da Câmara dos Representantes Mike Quigley à CNN, a caminho da reunião.

Biden se defende

Joe Biden, o presidente mais velho na história dos Estados Unidos, afirmou que seu mau desempenho no debate contra Donald Trump, durante o qual ficou de boca aberta várias vezes, foi devido a uma "má noite" causada por um resfriado e pelo jet lag de viagens internacionais.

Recentemente, o atual mandatário dos EUA admitiu não ter o mesmo reflexo e habilidade de discursar como antigamente, mas reforçou que é a melhor opção para o país neste momento.

Em meio ao debate sobre a continuidade de Biden na corrida eleitoral, o nome da atual vice-presidente, Kamala Harris, vem ganhando apoio do partido e de eleitores democratas.

A eleição para presidente dos Estados Unidos está marcada para novembro deste ano. Atualmente, segundo as pesquisas, o ex-mandatário Donald Trump vem levando vantagem com uma margem apertada.

