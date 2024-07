Reprodução / Redes Sociais Suzan Christian Barbosa Ferreira, brasileira de 42 anos, foi encontrada morta na zona rural de Michigan,





Suzan Christian Barbosa Ferreira , brasileira de 42 anos, foi encontrada morta na zona rural de Michigan, Estados Unidos. A mulher estava sem roupa e na margem da estrada Earhart Road.

Natural de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, tinha viajado à cidade de Detroit a trabalho. A família tem um negócio de revendas de importados, e Suzan foi encontrar fornecedores.

A família não sabia do paradeiro dela. As últimas mensagens enviadas foram sobre a chegada no hotel. A vítima comentou que ia permanecer no quarto.

Os parentes de Suzan fazem uma vaquinha online para arrecadar o valor necessário ao translado do corpo para o Brasil.

O valor total é R$ 100 mil; até o fechamento desta matéria, o valor arrecadado era R$ 19 mil. As doações podem ser feitas aqui.

O Itamaraty, responsável por relações internacionais, entrou em contato com a embaixada. A polícia de Detroit começou as investigações sobre assassinato.

Suzan deixa uma filha de 15 e um filho de cinco anos.