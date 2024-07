Reprodução/redes sociais Casa de repouso pegou fogo no Uruguai

Um incêndio numa casa de repouso matou dez idosos na cidade Treinta y Tres , no Uruguai , neste domingo (7). De acordo com veículos de comunicado uruguaios, todas as vítimas eram residentes, enquanto nenhum funcionário se feriu. Ao todo, morreram oito mulheres e dois homens.

Segundo um relatório do Corpo de Bombeiros , os idosos chegaram a ser levados para um hospital local, mas não resistiram aos ferimentos. "As vítimas foram retiradas e levadas à rua, sendo assistidas por pessoal médico que confirmou a morte de sete, e três foram levadas em estado grave às urgências do hospital local, onde faleceram posteriormente", diz um trecho do documento.

Em comunicado, o Ministério do Interior do Uruguai deu alguns detalhes sobre o caso. Segundo a nota, os bombeiros "viram muita fumaça” ao chegar no local. Além disso, "a porta principal de acesso estava fechada e havia um muro com grades".

"Depois que conseguiram entrar, perceberam o foco do incêndio em uma sala e muita fumaça canalizada para os demais cômodos", diz a nota. Outros detalhes não foram revelados.

Investigação

Para saber a origem do incêndio, uma equipe do Departamento de Investigação de Acidentes de Incêndio viajou de Montevidéu a Treinta y Tres para realizar a perícia.

