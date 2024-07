Reprodução/Ministério da Cultura da Itála Arqueólogos em Roma descobriram um jardim de 2.000 anos pertencente ao imperador Calígula

Uma equipe de arqueólogos descobriu as ruínas de um antigo jardim de 2 mil anos que pertenceu ao Imperador Romano Calígula em Roma, na Itália, perto do Vaticano.

A equipe identificou as ruínas durante a construção de uma área para pedestres em Piazza Pia, que deve ser inaugurada no Ano Jubilar do Vaticano em 2025, quando é aguardado muitos turistas para a cidade.

Os arqueólogos descobriram, de início, uma instalação que remontava a uma lavanderia de 1.700 anos - mas após realocarem as ruínas, descobriram um vasto jardim na margem direita do rio Tibre.

A identificação do imperador Calígula se deu após a equipe encontrar um cano de água de chumbo estampado com o seu nome oficial: "C(ai) Csaris Aug(usti) Germanici" (César Augusto Germânico).

Em comunicado, o Ministério da Cultura da Itália explicou que existiram outras descobertas anteriores na área, como canos marcados com o nome de Júlia Augusta (Lívia Drusila). Isso indica a área foi inicialmente herdada por Germânico, depois transferida para sua esposa Agripina, a Velha, e finalmente para seu filho Calígula.

O imperador Calígula marcou um período conturbado da história romana. Conhecido por suas extravagâncias e tiranias, governou o Império de 37 a 41 d.C. A história conta que ele se enlouqueceu e foi assassinado pela sua própria Guarda Pretoriana.

Apesar da descoberta, a obra de construção na Piazza Pia segue o cronograma e deve ser finalizada até dezembro de 2024. Após a conclusão, os restos da antiga lavanderia romana serão exibidos próximo ao Castel Sant'Angelo.

Veja fotos:

Cano de água com o nome oficial do imperador Calígula inscrito: C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici Reprodução/Ministério da Cultura da Itála Jardim do Imperador romano Calígula Reprodução/Ministério da Cultura da Itála

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp