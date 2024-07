Reprodução/Instagram Keir Starmer é líder do Partido Trabalhista do Reino Unido

O Partido Trabalhista conquistou uma vitória esmagadora nas eleições legislativas no Reino Unido nesta quinta-feira (4), colocando fim aos 14 anos de governo conservador e abrindo caminho para seu líder, Keir Starmer , assumir o cargo de primeiro-ministro, de acordo com uma pesquisa de boca de urna.

Segundo as estimativas divulgadas pelas emissoras britânicas, os Trabalhistas (centro-esquerda), conquistariam 410 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns, contra 131 dos conservadores, que sofreriam seu pior resultado nas urnas desde o início do século XX.

O partido anti-imigração Reform UK teria uma entrada significativamente maior do que o esperado no Parlamento, com 13 assentos.

Reino Unido na contramão

A vitória do Partido Trabalhista marca uma vitória importante da esquerda e mostra que o Reino Unido vai na contramão da orientação política de outros importantes países da Europa.

Nos últimos meses, a direita e a extrema-direita conquistaram resultados importantes na Itália, França e Alemanha, além do Parlamento Europeu.

