Reprodução Rota feita pelo avião da British Airways

Um avião que saiu de Londres, com o destino a Hong Kong, na China, passou cerca de 11 horas viajando para acabar no mesmo aeroporto de onde decolou. O caso aconteceu no início desta semana, no aeroporto de Londres-Heathrow.

O voo da British Airways partiu com duas horas de atraso. Aproximadamente cinco horas após o início da viagem, enquanto a aeronave sobrevoava o Turcomenistão, os funcionários identificaram um problema técnico nela.

Com isso, em vez de fazer uma parada em algum aeroporto ou seguir a viagem, a companhia aérea decidiu levar o avião de volta ao ponto de partida em Londres.

Precaução

Em nota, um porta-voz da British Airways disse: "O voo retornou a Londres Heathrow como precaução devido a um problema técnico menor. Ele pousou com segurança e os passageiros desembarcaram normalmente. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo transtorno em sua viagem."



