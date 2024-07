Reprodução/TV Brasil Lula se reuniu com Biden na Casa Branca em 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que "torce" para seu homólogo Joe Biden nas eleições americanas de novembro, porém ressaltou que a decisão de seguir na disputa contra Donald Trump cabe ao próprio democrata, que teve a "fragilidade" exposta no primeiro debate presidencial.

"Eu fico torcendo pelo Biden, Deus queira que ele esteja bem de saúde. Senão, o Partido Democrata pode escolher outra pessoa. Aqui eu estava preso e indiquei o Haddad, que teve uma boa participação na campanha", afirmou o mandatário em entrevista à Rádio Princesa , de Feira de Santana (BA).

"É muito difícil dar palpite, eu pessoalmente gosto do Biden. Ele tem um problema, está andando mais lentamente, demorando mais para responder as coisas, mas quem sabe da condição do Biden é o Biden", disse Lula.

"Fui visitar o Fernando Henrique Cardoso, ele está com 93 anos, a cabeça está boa. O Biden tem que avaliar. Se ele está bem, é candidato, mas se não está, é melhor eles tomarem uma decisão", acrescentou Lula, destacando que o debate expôs a "fragilidade" do presidente dos EUA.

O presidente também chamou Trump de "cidadão mentiroso" e disse que as eleições americanas são "muito importantes para o resto do mundo".