Montagem iG / Reprodução redes sociais Foguete foi lançado por engano na China

Um foguete foi lançado por engano na China neste domingo (30) e acabou caindo e explodindo em uma montanha na cidade de Gongyi, na região central do país. O foguete estava sendo preparado para ser lançado ao espaço quando foi "disparado" sem querer.

O Tialong-3 era da empresa de tecnologia Beijing Tianbing e ainda estava em seu primeiro estágio de desenvolvimento.

Segundo a companhia, o módulo se soltou de sua plataforma em Gongyi durante um teste em decorrência de uma falha na estrutura.

As imagens do lançamento falho foram captadas por moradores. No vídeo, é possível ver o momento em que o foguete deixa a base, sobe e, quando chega em certo ponto, perde a força, cai e bate em uma montanha. Depois, ele explode e aparece uma fumaça cinza, formando um incêndio.

Veja:

URGENTE: ACIDENTE DURANTE TESTE DE FOGUETE NA CHINA!!!

Era para ser um teste estático do Tianlong-3 da Space Pioneer, mas acabou dando muito, mas muito errado!

O foguete era para ficar fixo com os motores ligados, mas algo aconteceu e o veículo decolou de forma descontrolada.

O… pic.twitter.com/u9hDt3MPh1 — Pedro Pallotta - Space Orbit (@PallottaPedro) June 30, 2024

Segundo a Beijing Tianbing, não foram relatadas vítimas após uma investigação inicial. O foguete caiu em uma "área segura", sem residências ou estradas.

O Tianlong-3 tem dois módulos e é um foguete parcialmente reutilizável, que está sendo desenvolvido pela Beijing Tianbing. A empresa faz parte de um pequeno grupo de fabricantes desse setor que cresceu rapidamente no país nos últimos cinco anos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp