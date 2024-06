Menina quase é atingida por raio na Índia Menina quase é atingida por raio na Índia

Um vídeo viralizou na internet ao mostrar um raio cair extremamente próximo de uma menina na Índia.

Uma menina de 15 anos dançava no telhado de casa, durante a chuva, e quase é atingida pela descarga elétrica.

A chuva acontecia em Sitamarhi, na Índia. A região sofre com temporais, ultimamente. Oito pessoas morreram em decorrência das tempestades.

O vídeo mostra Sania Kumari, estudante de 15 anos, dançando. O raio estoura a 4,5 metros de distância dela. Ela corre para dentro da casa sem machucados.

Outros quatro raios caíram no mesmo telhado durante a chuva.

Assista ao vídeo:

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp