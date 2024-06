Foto: Direção Nacional de Aviação Civil do Equador O Aeroporto de Guayaquil, no Equador

Um avião de pequeno porte usado para transporte de valores, como barras de ouro, realizou um pouso de emergência após ser alvo de um ataque a tiros, no Equador. O caso aconteceu nesta quarta-feira (26).

Três pessoas estavam a bordo da aeronave, que pertence a uma empresa privada. Segundo as autoridades, todos os protocolos de segurança foram adotados.



A aviação civil equatoriana afirmou que os indivíduos armados entraram no aeroporto de Santa Rosa, situado no sudoeste do país, com o objetivo de impedir a partida de uma aeronave.



De acordo com o jornal "El Universo", a polícia mencionou que o avião transportava barras de ouro e aproximadamente US$ 3 milhões (equivalente à cerca de R$ 16,5 milhões). O periódico também noticiou que pelo menos 10 disparos atingiram o avião durante o incidente.

Mesmo com o ataque, o avião decolou. Minutos depois, o piloto pediu prioridade para aterrissar no aeroporto de Guayaquil, a cerca de 200 km de Santa Rosa.



Ao aterrissarem, a aeronave ficou parada na pista. Por conta disso, o aeroporto de Guayaquil suspendeu as operações aéreas por 13 minutos.

Os criminosos estão foragidos, segundo a imprensa local.

