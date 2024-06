Reprodução Ataque da Ucrânia deixou quatro mortos em praia da Crimeia

A Ucrânia realizou um ataque aéreo a uma praia próxima da cidade de Sebastopol, na península da Crimeia , região anexada pela Rússia , no último final de semana. De acordo com o governo russo, os mísseis deixaram quatro crianças mortas, entre elas duas crianças, além de aproximadamente 100 feridos. Em vídeo repercutido nas redes sociais (veja abaixo), é possível ver dezenas de pessoas fugindo para escapar do ataque.

Até o momento, a Ucrânia não se manifestou sobre o episódio. Já a Rússia, por sua vez, responsabilizou os Estados Unidos . De acordo com o Kremlin, o governo norte-americano forneceu os mísseis ao Exército ucraniano.

Além disso, o Kremlin alega que os militares dos EUA forneceram dados sobre a Crimeia para a Ucrânia. Oficialmente, o Ministério das Relações Exteriores prometeu retaliações aos Estados Unidos, aumentando a tensão;

"Vocês deveriam perguntar aos meus colegas na Europa e, acima de tudo, em Washington, os secretários de imprensa, por que os seus governos estão matando crianças russas", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em conversa com a imprensa local.

Miami Beach under attасk



just kidding, it’s American cluster munitions kiIIing children in Crimea pic.twitter.com/OVJCGVeL4u — What the media hides. (@narrative_hole) June 27, 2024

Até o momento, o governo russo não especificou sobre quais serão as retaliações cabíveis.





EUA se defendem

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, comentou que Washington apenas fornece armas à Ucrânia "para que ela possa defender seu território soberano, incluindo a Crimeia".

Ao mesmo tempo, o porta-voz do Pentágono, major Charlie Dietz, reforçou que a “Ucrânia toma suas próprias decisões sobre alvos e conduz suas próprias operações militares”.

