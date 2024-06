Reprodução: Redes Sociais Confronto entre manifestantes e policiais deixou ao menos 10 mortos

Ao menos dez pessoas foram mortas, nesta terça-feira (25), durante um protesto antigovernamental no Quénia que se transformou em caos na capital, Nairobi, depois de os manifestantes romperem as barricadas policiais e entrarem no Parlamento.



Ainda, entre os manifestantes estava a irmã do ex-presidente dos EUA Barack Obama, a ativista queniana Auma Obama. Ela contou à rede CNN Internacional que foi atingida com gás lacrimogêneo por policiais locais. Auma é irmã do ex-presidente norte-americano por parte de pai.

A ONG Comissão dos Direitos Humanos do Quénia (KHCR) afirmou ter visto a polícia "disparar contra quatro manifestantes, (...) matando um deles", num comunicado de imprensa no X.

Os jornalistas da AFP presentes no local viram três pessoas inanimadas, jazidas em poças de sangue, perto do Parlamento, onde um edifício ardeu brevemente.

Após algumas dezenas de minutos, a polícia recuperou o controlo dos terrenos do Parlamento. Imagens de televisão mostraram salas saqueadas, mesas derrubadas, janelas quebradas e móveis fumegantes espalhados pelos jardins.

Três caminhões do exército trouxeram reforços para proteger a área em torno do parlamento, onde dezenas de manifestantes enfrentavam as forças policiais, notaram jornalistas da AFP.

A poucas centenas de metros do parlamento, a polícia utilizou um canhão de água para apagar um incêndio nos gabinetes do governador de Nairobi, segundo imagens transmitidas pela Citizen TV.

Um pouco antes, um funcionário da Amnistia Internacional Quénia, Irungu Houghton, relatou em comunicado à AFP “numerosos feridos”, denunciando o “uso crescente de munições reais pela polícia” durante esta manifestação.

A tensão aumentou gradualmente na terça-feira no distrito comercial central (CBD) de Nairobi, onde se realizou a terceira manifestação em oito dias de um movimento denominado “Ocupar o Parlamento” que se opõe ao projecto de orçamento 2024-25, que prevê a introdução de novos impostos.

Os primeiros confrontos eclodiram por volta do meio-dia, depois de os manifestantes terem avançado para uma zona que alberga vários edifícios oficiais (Parlamento, Supremo Tribunal, Câmara Municipal de Nairobi, etc.), antes de os manifestantes conseguirem entrar no recinto do Parlamento, onde os deputados acabavam de aprovar alterações ao o texto, que deve ser votado até 30 de junho.





"Não tenho medo de nada"

Outras manifestações tiveram lugar em várias outras cidades do país, nomeadamente nos redutos da oposição de Mombaça (leste) e Kisumu (oeste), bem como em Eldoret (oeste), uma grande cidade no Vale do Rift, região natal do Presidente William Ruto. , Nyeri (sudoeste) e Nakuru (central).

O movimento “Ocupar o Parlamento” foi lançado nas redes sociais logo após a apresentação ao Parlamento, em 13 de junho, do projeto de orçamento 2024-2025 que prevê a introdução de novos impostos, incluindo um IVA de 16% sobre o pão e um imposto anual de 2,5% sobre os bens privados. veículos.

Para o governo, os impostos são necessários para devolver margem de manobra ao país, que está fortemente endividado.

Após o início dos protestos, o governo anunciou no dia 18 de junho que estava retirando a maior parte das medidas, mas os manifestantes continuaram o seu movimento, exigindo a retirada total do texto. Denunciam um truque do governo que planeia compensar a retirada de certas medidas fiscais por outros, em particular um aumento de 50% nos impostos sobre os combustíveis.

Liderado inicialmente pela “Geração Z” (jovens nascidos depois de 1997), o movimento transformou-se num desafio mais amplo às políticas do Presidente Ruto, que se disse pronto para dialogar no domingo.

Moody Kimwele, de 41 anos, veio com o seu filho de 15 anos denunciar o aumento da carga fiscal desde o início da presidência de Ruto, em Setembro de 2022.

"O que eles fizeram com o dinheiro? Eles podem contabilizar o dinheiro que usaram durante o último ano financeiro? Não vemos nada do que eles arrecadaram", disse ele pela manhã.

“Não temos medo de nada”, disse Stephanie Wangari, uma desempregada de 24 anos: “Ruto nunca cumpriu as suas promessas, nem mesmo de dar trabalho aos jovens.



