Lukas McClish, um americano de 34 anos, foi resgatado após passar dez dias perdido nas montanhas da Califórnia. Ele saiu para uma caminhada de três horas em Santa Cruz em 11 de junho e foi dado como desaparecido quando não compareceu à festa de Dia dos Pais da família, em 16 de junho. Com os marcos históricos destruídos pelos recentes incêndios florestais, McClish se perdeu na vastidão.

Em entrevistas recentes a veículos de imprensa americanos, McClish revelou que sobreviveu bebendo água que coletava usando sua bota, consumindo aproximadamente 3,8 litros por dia. À medida que os dias passavam, ele começou a se alimentar de frutas silvestres encontradas pelo caminho. McClish, que perdeu 4,5 quilos durante o período de isolamento, descreveu sua experiência como uma "dieta de água".

"Eu basicamente estava fazendo a 'dieta de água'. Se você bebe um galão e meio de água por dia, não precisa de comida até que os carboidratos acabem", disse ao The New York Times.

O desaparecimento de McClish mobilizou as autoridades locais, que receberam relatos de pessoas ouvindo chamados de socorro nas montanhas. Ele foi encontrado após uma busca com o uso de drones pelo Gabinete do Xerife de Santa Cruz.

Fotos do reencontro emocionado de McClish com sua família foram divulgadas pela mídia local. Apesar de estar sujo e debilitado, ele não sofreu ferimentos graves.

Em entrevista à ABC News, McClish detalhou os itens que tinha consigo durante a caminhada: "Eu estava apenas com um par de calças, sapatos de caminhada e um chapéu. Tinha uma lanterna e uma ferramenta Leatherman".

Ele expressou gratidão pelo trabalho dos serviços de resgate e afirmou que não planeja retornar tão cedo para caminhadas na natureza.

"Eu acho que fiz caminhadas suficientes para o resto do ano", destacou.