Seth Wenig O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixando o tribunal de Nova York, após ser considerado culpado de 34 acusações, em 30 de maio de 2024

Em busca de retornar à Casa Branca , o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump costuma chamar seu adversário, o mandatário Joe Biden , de senil. O republicano, entretanto, também foi acusado de ter "graves problemas de memória".

A fala é do escritor Ramin Setoodeh , que entrevistou Trump seis vezes para um livro bibliográfico. "Como jornalista que passou mais tempo com Trump, devo dizer que ele não conseguia se lembrar das coisas. Nem sequer se lembrava de mim", contou Setoodeh no programa "Morning Joe", da MSNBC.

Segundo o escritor, o ex-presidente dos EUA não se lembrava de nada na segunda entrevista. "Tivemos que recomeçar do zero", continuou o jornalista, que realizou todas as entrevistas com Trump em 2021.

Setoodeh escreveu o livro "Apprentice in Wonderland" (Aprendiz no país das maravilhas, na tradução livre), que conta a história de Trump no mundo dos reality shows.

O escritor afirmou que, na época das entrevistas, o ex-presidente deu sinais de lapsos de memória. "Ele parecia pensar que ainda tinha poderes sobre a política externa. Houve um dia em que disse que precisava subir para lidar com a questão do Afeganistão, embora claramente já não o fizesse", contou o jornalista.

Em outro momento, sempre segundo o jornalista, Trump confidenciou que a comediante Joan Rivers votou nele quando concorreu à presidência, em 2016, embora ela tenha morrido dois anos antes.

Campanha eleitoral

Ao longo das últimas semanas, Trump e seus seguidores passaram a chamar atenção para o comportamento de Biden, que teria demonstrado esquecimentos e senilidade.

Para o biógrafo de Trump, seu relato pode mostrar que o candidato do Partido Republicano não pode usar este artifício na campanha eleitoral.

"Acho que o público americano realmente precisa ver este retrato de Donald Trump porque isso mostra como ele é, quem ele é e quem sempre foi", comentou.

Atual presidente dos EUA, Joe Biden tem 81 anos, apenas três a mais que o opositor Donald Trump. A idade dos candidatos é uma preocupação dos eleitores norte-americanos, segundo pesquisas recentes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .