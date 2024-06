Reprodução X de Ed Gonzalez, xerife Família An impede abuso de mulher no Texas, EUA

Uma família de lutadores faixa preta em Taekwondo impediu o abuso de uma mulher no Texas, Estados Unidos, na última terça, 18. Além de atacar o suspeito, a família ajudou na prisão do mesmo.

Enquanto treinavam na academia, a família An ouviu gritos desesperados de uma mulher vindos de uma loja de celulares.

Han An , Kwanjanim (ou Grão-Mestre) e veterano militar da Coreia, saiu correndo. A esposa e três filhos seguiram. Não demoraram para entender o problema.

Luta contra agressor

Após saírem da academia, a família An encontrou um homem - identificado pela polícia como Alex Robinson, 19 - atacando uma mulher e tapando a boca dela com as mãos para impedir mais gritos por socorro.

Han An interrompeu o suspeito com um chute e um soco. Simon An, filho de 20 anos da família taekwondista, comentou ao KHOU: “Ele só o afastou para um canto, empurrando ele para o chão. Autodefesa automática, no estilo automático do Taekwondo.”

O menino explicou que não usa a luta no dia a dia, “mas quando chega a hora, tem bastante importância.”





Família taekwondista ajuda vítima de abbuso

O restante da família, Hong (mãe) e a filha, Hannah, ajudaram a mulher atacada a sair da loja e a levaram para segurança da academia na qual treinavam. Esperaram a polícia no local.

Hannah, 22, comentou que fizeram questão de “garantir que ela estava bem, ela precisava disso depois da experiencia… Depois do que aconteceu do nada.”

Chegada da polícia e prisão do agressor

Quando a polícia do Texas chegou ao local, Han e Simon ainda seguravam o suspeito na loja, segurando-o no chão, como comentou o xerife Ed Gonzalez.

“Utilizando o treino e disciplina que eles têm, conseguiram impedir a agressão e segurar [o suspeito].’

Robinson foi algemado e levado pelos policiais. Responderá por acusações de agressão sexual, agressão corporal e mais.